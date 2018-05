Plopatou-expo met niet eerder vertoond werk

B.C.A.I.P. van Hanswijck de Jonge, zoals hij zich voluit noemde, was in de jaren 60/70 een bekend provo lid en onder meer oprichter van de Internationale Partij voor Sex en Oproer. In deze periode heeft hij ook een aardige productie schilderijen gemaakt. Met deze werken is hij alleen nooit echt mee naar buiten getreden omdat het in het Groninger kunst klimaat niet als autodidact onmogelijk was om te kunnen exposeren.

Op de expositie is ook een foto van Sanne Sannes te zien. Zij schoot in 1960 een portret van Plopatou. Alle getoonde werken en Plopatoufania worden eind mei geveild bij veilinghuis klinkhamer in de stad.