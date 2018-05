MY BABY naar Oosterpoort

In 2015 waren ze het voorprogramma van Seasick Steve en er volgden vele uitverkochte solo-shows. Zo stonden ze eerder al in Vera, De Spieghel en De Oosterpoort. In oktober 2018 komt de band terug naar Groningen.

MY BABY

MY BABY is een trio gevormd door de Nederlandse broer en zus Joost en Cato van Dyck, aangevuld met gitarist Daniel 'Da Freez' Johnston uit Nieuw-Zeeland. Na samen onder de naam The Souldiers getourd te hebben besloot de band in 2012 met MY BABY een compleet nieuwe weg in te slaan: soulfunk werd bluesrock. Maar dan wel "hoekige, vuile, vieze bluesrock", zoals André Eggens van 3voor12 het omschreef.

Hypnotische kracht

In de nummers van MY BABY klinkt de hypnotische kracht van spirituele gospel, voodoo muziek en sjamanistische rituelen door. De band duikt in de roots van deze muziek, die enkele duizenden jaren geleden gevonden kunnen worden. Daniel Johnston: "Elektronische dance muziek is een belangrijk onderdeel van onze hedendaagse cultuur. Het is niet te bevatten hoeveel mensen het leven vieren en de verbinding met elkaar opzoeken op dance party's en raves. Die bijeenkomsten hebben veel gemeen met de traditionele vieringen van stammen over de hele wereld. It's in our DNA."

Prehistoric Rhythm

Na maanden hard werken presenteert het trio hun derde album Prehistoric Rhythm. Op dit album laat de band een mix van hypnotiserende beats, stralende soulvolle vocals en psychedelische riffs horen op een bedje van rootsy blues en uitgeproken funk. "MY BABY heeft de perfecte brug gebouwd tussen rock en dance." (OOR 2017)

Meer dan 400 shows op 4 continenten

In de afgelopen drie jaar stond MY BABY op festivals als Lowlands, Pinkpop, Glastonbury, Sziget, Down the Rabbit Hole, Zwarte Cross en Noorderzon. In 2016 won de band een Edison Pop Award voor hun tweede album Shamanaid. Na meer dan 400 shows op 4 continenten komt het trio terug naar De Oosterpoort met hun dansbare, spiritueel geladen, psychedelische bluesrock.

De kaartverkoop start vrijdag 11 mei om 10.00 uur.

DO 25 oktober | 20.00 uur

De Oosterpoort

€ 23,00 (inclusief € 3,00 servicekosten)

