Loop mee met Walk for Life

De 14e editie van de Walk for Life is op 26 mei. Een wandel- en loopevenement rond het Paterswoldsemeer met als doel geld in te zamelen om jongvolwassenen (18 – 35 jaar) met kanker te ondersteunen.

Er is keuze uit wandelroutes met vier verschillende afstanden. Variërend van 6 tot 28 kilometer, dus daar zit altijd wel wat bij. De meeste tochten gaan rond het Paterswoldsemeer, alleen de lange tocht gaat ook door de Onlanden. Daarnaast zijn er twee hardloopwedstrijden, een kinderwedstrijd en een Challenge Run. Het gehele programma en de aanvangstijden staan op de website walkforlife.nl.

Loop ook mee

Meedoen aan een van de afstanden kost slechts 10 Euro. Elke deelnemer ontvangt bij inschrijving ook een walk for life T-shirt. Start en finish is op de Kaapsebaan bij paviljoen Kaap Hoorn. Daar kunt u zich op de dag zelf inschrijven om mee te doen, maar veel makkelijker is om vooraf in te schrijven via de website www.walkforlife.nl. Volg ons op Facebook @walkforlifegroningen en twitter @walkforlifegrun

Des te meer mensen meelopen des te hoger de opbrengst is. Maar het is ook nog eens heel gezellig en prachtige routes! Je kunt alleen meedoen of met een groep vrienden, collega's of het hele gezin. Dus doe eens gek, kom uit die stoel en loop een rondje mee in deze sportieve strijd tegen kanker.

Goede doel 2017

De gehele opbrengst komt ten goede aan jongeren met kanker. Afgelopen jaar werd er zo’n 15.000 Euro overgemaakt aan het UMCG, die er een speciale app voor laat ontwikkelen waar jongeren terecht kunnen met al hun vragen over kanker.