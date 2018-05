20 jaar The Big Lebowski: The Dude Day in het Groninger Forum

Maandag 14 mei, exact 20 jaar nadat The Big Lebowski van de Coen Brothers voor het eerst in de filmtheaters werd vertoond, is deze cultklassieker opnieuw op het witte doek te zien.

Het Groninger Forum wordt voor deze feestelijke gelegenheid geheel in Lebowski-sfeer omgetoverd met bowlingbaan, een Lebowksi Café én DJ Mr. Chong. En kom je dan geheel in Lebowski-stijl gekleed (lila onesie met haarnetje?), dan krijg je een gratis white russian!

The Big Lebowski

Jeff Lebowski, a.k.a. ‘The Dude’, leidt een rustig hippie-leventje dat plotseling verstoord wordt door een stel gangsters dat bij hem inbreekt, hem in elkaar slaat en op zijn tapijt pist. Al snel blijkt dat ze zich vergissen en het eigenlijk gemunt hebben op een naamgenoot van The Dude. De situatie loopt volledig uit de hand en mondt uit in een bijna onbegrijpelijke maar daarom niet minder hilarische sequentie van bizarre gebeurtenissen, hallucinogene dromen en wonderlijke dialogen.

The Dude Day | 20 jaar The Big Lebowski

Maandag 14 mei 2018, 20.00 uur (aanvang film)

Tickets: € 10,00 en € 8,00 (jeugd & studenten)

Groninger Forum, Hereplein 73, Groningen

Kaarten via www.groningerforum.nl/the-dude-day of via de kassa van locatie Hereplein.

Groninger Forum

Het Groninger Forum is een spectaculair gebouw dat achter de Grote Markt verrijst. Het wordt een ontmoetingsplaats voor nieuwsgierige mensen, met exposities, films, (literaire) evenementen, talkshows, de bibliotheek, horeca, de VVV en Storyworld, het nieuwe Nederlandse museum voor strips, animatie en games. Op de bovenste verdieping komt een skylounge met restaurant, een dakterras met rooftop cinema en een fantastisch uitzicht over de stad.

Tot de opening in de zomer van 2019 zijn we actief op verschillende locaties: voor films en events kun je terecht aan het Hereplein, voor de bibliotheek op locatie Oude Boteringestraat. In de wijken zijn onze bibliotheken te vinden in Selwerd, Vinkhuizen, Beijum, Lewenborg, De Wijert en Hoogkerk, dus ook na opening van de nieuwbouw.