1 op de 3 vrouwen krijgt te maken met geweld #IkNiet

Vier studenten van de Hanzehogeschool willen met het evenement #IkNiet de eerste stap zetten om dit tegen te gaan. #IkNiet is afgeleid van de hashtag die het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws was, #MeToo. Deze beweging werd wereldwijd trending door de onthullingen over seksueel geweld in de filmindustrie. Steeds meer mensen sloten zich bij de beweging aan en wat blijkt: het percentage vrouwen dat te maken krijgt met fysiek- of mentaal geweld ligt hoger dan je denkt. Daarnaast is uit hetzelfde onderzoek gebleken dat de verhouding van vrouwen die te maken krijgen met fysiek- en/of seksueel geweld in Nederland bijna 1 op de 2 is.

#IkNiet richt zich, in samenwerking met Renshu Fights, er op om vrouwen in Nederland meer weerbaar te maken. Dit doen zij aan de hand van een Women Empowerment middag, waarin de deelnemers leren hoe zij fysiek- en mentaal meer weerbaar kunnen zijn. De fysieke workshops worden gegeven door Nadine Laarman en Iris Vos. Daarnaast zal Jan Bloem van DAT Movement een workshop mentale weerbaarheid verzorgen. Ook vertellen sprekers van opvanghuis Het Kopland over hun ervaringen en zal de dag worden geopend door spoken word artiesten van UrbanHouseGroningen.

Het evenement vindt plaats op 10 juni van 13:00 tot 17:00. Deelnemers kunnen deze dag terecht op Kardingeplein 1 (Kardinge) in de stad Groningen. De kaartverkoop is al begonnen en een toegangsbewijs kan al gekocht worden vanaf 5 euro. Alle opbrengsten gaan volledig naar vrouwenopvang Het Kopland in Groningen.