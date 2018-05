Werkzaamheden spoor tijdens hemelvaartweekend

Van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei worden er diverse werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Assen en Groningen en Veendam/Weener uitgevoerd. Er rijden op deze trajecten bussen in plaats van treinen.

Werkzaamheden

In Groningen werkt aannemer Combinatie Herepoort in het kader van de Aanpak Ring Zuid aan de N7 ter hoogte van de kruising met het spoor bij de Esperantostraat. Ook zullen zij de Helperzoomtunnel dit weekend op zijn plek onder het spoor plaatsen. ProRail werkt op diverse plekken aan het spoor; op station Assen wordt de tijdelijke loopbrug verwijderd, en wordt het nieuwe station in gebruik genomen. Bij de onderdoorgang nabij station Haren vinden voorbereidende werkzaamheden plaats en op station Groningen werkt ProRail aan de perronkappen.

Gevolgen voor de treinreis van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei

Van donderdag tot en met zaterdag rijden er NS-bussen in plaats van treinen tussen Groningen en Hoogeveen; Zondag rijden er NS-bussen in plaats van treinen tussen Groningen en Assen;

Van donderdag tot en met zondag rijden er tussen Groningen en Weener en tussen Groningen en Veendam stop- en snelbussen van Arriva; Tussen Winschoten/Veendam en Hoogeveen kunnen reizigers ook met de extra rechtstreekse buslijn 310 van Qbuzz reizen; De extra reistijd is 15 tot 45 minuten.

Geldig vervoerbewijs

Reizigers die gebruik maken van vervangend vervoer met een NS- of Arriva-bus, hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Met een OV-chipkaart reist men net zoals met de trein. In- en uitchecken kan op het betreffende treinstation, ook als de reis begint of eindigt met een trein-vervangende bus.

Reis plannen

Reizigers kunnen vanaf 10 dagen voor vertrek via de NS-Reisplanner Xtra App, de Arriva app en/of via de website van NS: www.ns.nl en Arriva: www.arriva.nl hun reis plannen.