Wansmakelijk Goed #2: Irréversible

Wansmakelijk Goed is terug! De tweede editie is een feit. Eerlijk is eerlijk, het heeft eventjes geduurd, maar dan heb je ook wat.

Na een uitverkochte eerste editie keren ze terug met het meesterwerk Irréversible, van regisseur Gaspar Noé (Enter the Void, Love). Deze film gaat zonder twijfel door merg en been en getoond op het witte doek staat dit zonder meer gelijk aan een unieke ervaring. Voorafgaand aan de film is er een Engelstalige inleiding van dr. Miklós Kiss (Assistent Professor in Film and Media Studies op de Rijksuniversiteit Groningen) over 'The Effect of Inverse Narration'.

Bij Wansmakelijk Goed worden er films vertoond die niet altijd even prettig bij het (grote) publiek vallen. Van buitengewoon slecht tot grandioos goed; alle avonden staan in het teken van ''wansmaak''. Of het nu gaat om smerige ‘gore’, verbazingwekkend foute b-films, of juist om onconventionele, lugubere meesterwerken. Van horror, tot drama, tot komedie. Wansmakelijk Goed vindt het allemaal fantastisch en selecteert daarom de verrukkelijkste kost voor de wansmaakpapillen!

Dinsdag 22 mei om 20:30 in Vera Zienema Oosterstraat 44 Groningen