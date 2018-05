Modelspoorbeurs bij Kamerlingh Onnnes

De Modelspoorbeurs van 12 mei in Selwerd wordt weer ouderwets gezellig.

Speuren naar die ene locomotief of dat ene gebouwtje waar je al tijden naar op zoek bent: met een aanbod van bijna 90 meter aan treinen, auto’s en scenery, oud en nieuw, is er voor iedereen wel wat te halen. Daarnaast zijn er nog de presentaties. In voor iets heel nieuws? Bestuur je modeltreinen en modelauto’s met indoor GPS. De importeur geeft een demo en uitleg.

Modelspoorbeurs voor jong en oud

Tijdens de beurs geven de leden van Modelspoorclub Railrunners weer presentaties in H0- en N-spoor. Ook geven ze advies en service. De testmeester met testbaan zit aanstaande zaterdag voor je klaar. Neem gerust de kinderen mee. Die kunnen zich vermaken met de houten treinbaan en de viltpentrein (teken een stuk rails en de trein rijdt daar automatisch overheen). Jongeren zullen de moderne techniek van indoor GPS waarderen, ouderen trouwens ook, een zeventigjarige Groninger schreef er een artikel over in Modelspoor Magazine (mei 2018).

GPS voor treinbaan en modelauto’s

Modeltreinen en -auto’s kun je laten rijden met een ouderwetse trafo of moderne digitale middelen. Het nieuwste van het nieuwste: satelliet gestuurde treinen en modelauto’s (indoor GPS). Hang drie satellieten boven je baan en koppel ze aan je computer. Laat je trein rijden en de software tekent zelfs het sporenplan voor je. Geen wirwar van draden meer nodig onder je baan, eindelijk!

De Railrunners groeien uit hun jasje, krijgen steeds meer clubleden en projecten. Bovendien willen ze meer beursruimte bieden aan hobby’s die verwant zijn met modelspoor, denk aan modelauto’s en Lego treinen. Op 12 mei maken ze bekend op welke toplocatie in Groningen op 29 september de eerste XL-modelspoorbeurs gaat plaatsvinden.

Zaterdag 12 mei, Kamerlingh Onnes, Eikenlaan 186, Groningen (Selwerd), 10.00 tot 15.00 uur. Of kijk op internet: www.mscrailrunners.eu