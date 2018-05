K's Choice naar Stadsschouwburg

Het was december 2017 in De Oosterpoort toen Sarah en Gert Bettens de kaarsjes op hun 25-jarige jubileumtaart uitbliezen. De slingers zijn nog maar amper opgeborgen of de muzikale honger slaat alweer toe. Op 27 januari komt het kloppend hart van K’s Choice terug naar Groningen.

Akoestische theatertour

Na de indrukwekkende reeks verjaardagsconcerten op binnen- en buitenlandse rockpodia en hun deelname aan het televisieprogramma ‘Liefde voor Muziek’ – de Belgische versie van ‘Beste Zangers’ – laten Sarah en Gert je in deze akoestische theatertour horen hoe het ooit allemaal begon. Juist in de intimiteit van de Stadsschouwburg komen zang en melodieën perfect tot hun recht.

Terug naar de jaren negentig

Begin jaren negentig begonnen broer en zus Bettens met z’n tweetjes op een klein podium. Het was de tijd waarin ze werkten aan hun debuutplaat The Great Subconscious Club. Ingetogen, akoestische songs bepaalden nog de toon, want echt rocken deden ze pas later. Het waren de jaren voor K’s Choice zou uitgroeien tot een van de populairste bands van de Lage Landen. Ruim 25 jaar later keren Sarah en Gert samen voor het eerst terug naar hun roots.

Songs van muzikale helden en uit de eigen schatkist

Ze grasduinen in songs van muzikale helden die hun smaak en richting destijds bepaalden. Maar je hoort ook covers en songs uit de eigen K’s Choice-schatkist. De ‘LOVE = MUSIC tour 2019’ wordt een muzikaal avontuur, een terugblik op de prachtige begindagen, maar ongetwijfeld ook de voorloper van een nieuw studio-album.

Zondag 27 januari 2019 | 20.00 uur

Stadsschouwburg

€ 32,- (incl. € 3,- servicekosten)