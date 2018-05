Getuigen gewapende overval Groningen gezocht

Drie mannen kwamen de woning zondagavond binnen via de achterdeur. Onder bedreiging van een pistool en een mes dwongen ze twee bezoekers, een man uit Sappemeer (43) en een vrouw uit Meeden, hun telefoons en autosleutels af te staan.

De overvallers gingen er vandoor in de Seat Leon van een van de slachtoffers. De politie vond de gestolen auto later terug in de Schoenerstraat in Groningen. Omdat buurtonderzoek geen informatie heeft opgeleverd over de daders, vraagt de politie eventuele getuigen zich te melden.

