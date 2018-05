Extra bussen door gedoe met spoor

Qbuzz rijdt die periode met een rechtstreekse snelbus van Winschoten via Veendam naar Hoogeveen. In Hoogeveen sluit deze snelbus aan op de Intercity van en naar Zwolle – Amsterdam – Schiphol – Den Haag. De vertrektijden van de snelbus zijn beschikbaar in de reisplanners van NS, Arriva en Qbuzz. Reizen met de snelbus kan met de OV-chipkaart.

Vanwege de spoorstremming rijdt Qliner 309 tussen Assen en Groningen van 10 tot en met 13 mei ook extra ritten. Qliner 309 rijdt hierdoor van ’s morgens 7 tot middernacht twee keer per uur.