Dag van de Architectuur is van 15 mei tot 2 juni

Stichting Dag van de Architectuur Groningen (DAG) en Platform GRAS hebben een kakelvers programma vol architectuur samengesteld.

Zoals altijd vormt de Grote Groninger Gebouwenenquête het hart van de DAG. Dit jaar strijden vijftien genomineerde gebouwen om de titel ‘Beste gebouw van Groningen’. DAG is benieuwd wat u vindt van de oogst. Bekijk de genomineerden online, fiets of wandel erlangs of stem gewoon meteen op www.dagvandearchitectuurgroningen.nl. Stemmen kan tot vrijdag 1 juni, klokslag 15:00 uur. Wel zal de laatste dag, om de spanning nog wat op te voeren, het aantal stemmen onzichtbaar zijn.

Wat is er allemaal te doen rond en tijdens de Dag van de Architectuur 2018? Op de site een uitgebried overzicht van alle activiteiten. Let op: sommige onderdelen zijn onder voorbehoud, dus kijk voor de meest actuele informatie altijd even op www.dagvandearchitectuurgroningen.nl. Voor een aantal activiteiten is opgave verplicht of aanbevolen. Dat kan op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur via 06 42 69 46 66 of info@dagvandearchitectuurgroningen.nl.

De DAG klassiekers

De Specialistenbus

Heb je zin in een volledig verzorgde DAG waarbij twee vakkundige gidsen je meenemen langs alle genomineerde gebouwen? Stap dan in de Specialistenbus!

Zaterdag 19 mei, 10.00 uur, Vertrekpunt: Hereplein (Tschumipaviljoen)

DAG-fietstocht: Samen leven in de stad

Jaap Ekhart toont je verrassende plekken in de stad; waar je het onverwachte nog tegenkomt, en waar het weleens botst tussen verschillende gebruikers.

Zaterdag 19 mei, 13.30 uur, Vertrekpunt: Hereplein (Tschumipaviljoen)

Toegang: € 3,00, opgave aanbevolen*

DAG-film: Noordelijke architecten

Als onderdeel van de DAG-film kun je dit jaar drie korte documentaires bekijken, waarin architecten en architectuur uit Groningen de hoofdrol speelt.

Vrijdag 25 mei, 16.00 uur, Toegang: gratis, Locatie: Groninger Forum (zaal 2), Hereplein 73

DAG-fietstocht: Sporen van een gekoesterd verleden

‘Liefde voor de stad’ is ook het koesteren van het verleden. Jaap Ekhart neemt je mee op ontdekkingstocht langs oude sporen – van de 17de eeuw tot het jongste verleden.

Zaterdag 26 mei, Vertrek: om 11.00 uur en 14.00 uur, Vertrekpunt: Waagplein

Toegang: € 3,00, opgave aanbevolen*

DAG-film: Metropolis (Japanse anime)

Je kent vast de klassieker Metropolis wel. Deze Metropolis is anders: het is een grafisch overweldigende productie van de makers van Astro Boy en Akira.

Dinsdag, 29 mei, 20.00 uur, Toegang: € 6,00, Locatie: Vera, Oosterstraat 44

Open DAG: houd voor alle te bezoeken gebouwen de website in de gaten.

Prijsuitreiking Grote Groninger Gebouwenenquête 2018

Wie winnen dit jaar de Grote Groninger Gebouwenenquête? Kom naar de prijsuitreiking in het Groninger Forum! De vakjury licht haar keuze toe en wethouder Roeland van der Schaaf reikt namens de publieksjury de prijzen uit.

Vrijdag 1 juni, 17.00 uur, Locatie: bouwplaats Groninger Forum, entree vanaf

de Popkenstraat

Nieuwe DAG specials

Gesprek van de DAG

We trappen de DAG af met een goed gesprek over de toekomst van de stad en de bekendmaking van de genomineerden.

Dinsdag 15 mei, 18 uur, Locatie: Stadslab Groningen | Energieweg 10, voormalige Suikerunie

Tour: De Dag van Morgen

Wat staat er te gebeuren in de komende jaren? Waar wordt ontwikkeld? Welke gebouwen vinden we over pakweg twee tot drie jaar terug op het programma van de Dag van de Architectuur? We organiseren De Dag van Morgen samen met BPD en VanWonen. Beide partners vertellen tijdens een mooie tour over hun ontwikkellocaties en de kansen die zij zien voor de stad Groningen.

Vrijdag 25 mei, 14.00 uur, Toegang: gratis, Vertrekpunt: GRASboot, Bloemsingel 1001

Opgave: aanbevolen, mail aan info@dagvandearchitectuurgroningen.nl

Op citydate met Groningen

Groningen ❤ You, maar is dat wederzijds? Zijn er al eerste kriebels? Of zijn jullie al langer samen en kan de relatie wel weer een verzetje gebruiken? Bekijk Groningen tijdens deze citydate door de ogen van liefdesmakelaars Bram en Wabbesch en let the juices flow!

Donderdag 31 mei, 17uur, Vertrekpunt: De Jakobijn, Boterdiep 47

DAG-special: Verklaar jouw liefde aan de stad!

We zijn ontzettend benieuwd naar jouw favoriete plekken in de stad. Plak hartjes op

onze stadsplattegrond en maak samen met ons een love map van Groningen.

Tijd: vanaf 12.00 uur, Locatie: Waagplein

DAG samenwerkingen

DAG meets Tschumi meets AvB

Datum: 11 mei tot 17 juni (meer info op de DAG-site), Locatie: Tschumipaviljoen, Hereplein

DAG meets Wall House #2: lezing Mirjam Offringa

Zondag, 20 mei, Tijd: 15.00 uur, Toegang: gratis, Locatie: Wall House #2, A.J. Lutulistraat 17

Fotowedstrijd Wall House #2

16 tot 30 mei op Instagram. Zet er de hashtags #wallhouse en #liefdevoordestad bij. Winnaars

worden op 1 juni online bekend gemaakt.

Kunstmanifestatie MARKER

1 juni t/m 9 juni, dagelijks van 10.00 - 22.00 uur, rondleiding om 19.30 uur, Toegang: gratis,

Locatie: Grote Markt

Workshop architectuurfotografie

Vrijdag 1 juni, 14.00 uur tot 17.00 uur, Toegang: € 24,95 incl. btw (incl. koffie en thee)

Startpunt: Prima Focus, Winschoterdiep 50 (Europapark)