Wilfried de Jong presenteert Screw Up in Grand Theatre

Een foutvriendelijkere maatschappij, dat is waar het Screw Up evenement op woensdag 30 mei over gaat. Presentator Wilfried de Jong, Shorttrackster Yara van Kerkhof en Scapino-innovator Ellen van Acht vertellen over vallen en opstaan.

Het Grand Theatre Groningen staat de hele maand mei in het thema van Epic Fails and Successes. Screw Up wil het taboe op fouten maken doorbreken en organiseren daarom als maandafsluiter een openbaar toegankelijk evenement.

De avond wordt gehost door Wilfried de Jong, bekend van de televisieprogramma’s “Holland Sport”, “24 uur met…”, en “Zomergasten” en als columnist in het NRC en presentator van “Met het Oog Op Morgen”. Hij gaat in gesprek met shorttrackster Yara van Kerkhof, meervoudig medaillewinnares op de olympische spelen over het vallen en opstaan tijdens haar carrière. Ook deelt Ellen van Acht, directielid bij ZiRe Vastgoed & Retail (Scapino en Ziengs), voormalig Duurzame Bouwvrouw van het jaar en oud-directeur van KUUB, haar persoonlijke ervaringen uit het ondernemerschap.

Kaarten zijn te koop via de websites van het Grand Theatre en van Screw Up. Een dagticket kost euro 12,50 en een avondticket euro 30. Het dagprogramma duurt van 13.30 tot 17.00 uur, en het avondprogramma van 19:00 tot 21:30. Mee-eten tussen beide programma’s is mogelijk voor euro 15. Kijk voor tickets en verdere updates over het programma op www.screwup.nl of www.grandtheatregroningen.nl. Foto Mark Sekuur.