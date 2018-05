Taekwondo Goud voor Madelief Vonck in Berlijn

Het Groningse Taekwondo talent, Madelief Vonck (14) uit Groningen van de Henk Meijer Taekwondo School heeft in Berlijn Goud behaald tijdens de Berlijn Open, een belangrijk internationaal toernooi op de Taekwondo agenda.

Zij won haar 1e partij met duidelijke cijfers (14-1) van de Tsjechische Anna Hostickova, in haar 2e partij trof ze weer een Tsjechische n.l. Hanna Flegrova die van een aanzienlijk hoger niveau was. Na 3 rondes stond het 14-14 waarna een 4e ronde volgde met golden score ,die Vonck in haar voordeel besliste.

In de finale trof ze de Duitse Langenkamp die ze met 11-9 aan de kant zette.

Het was voor Vonck haar 2e internationaal Taekwondo succes, eerder dit jaar won ze ook de Challenge Cup in België. Foto: Henk Meijer Taekwondo School