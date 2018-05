SKSG Sport Xperience met Groby en Thunder

SKSG zet zich in voor Gezonde Kinderopvang en vindt het belangrijk dat kinderen gezond eten, elke dag naar buiten gaan en buiten spelen. SKSG hanteert de volgende speerpunten: Koken & Voeding, Natuur & Duurzaamheid, Kunst & Cultuur, Wetenschap & Techniek en Sport & Beweging.

In het kader van SKSG Sport Xperience heeft SKSG onlangs twee sportieve evenementen georganiseerd: het SKSG Glowball toernooi en de SKSG Sportdag. BSO-kinderen van 7 jaar en ouder hebben een geweldige middag beleefd in Sporthal De Brug waar ze konden ervaren hoe het is om te voetballen in het donker. De sporthal was helemaal donker gemaakt voor dit toernooi, op glow in the dark elementen na. De kinderen droegen onder andere glow in the dark t-shirts en schmink en werden aangemoedigd door Groby, de mascotte van FC Groningen.

SKSG Sportdag

Op de atletiekbaan in het Stadspark werd de SKSG Sportdag georganiseerd voor kinderen van 4-6 jaar. Zij hebben onder andere meegedaan aan estafette, verspringen, hardlopen en basketballen. Ook kregen de kinderen de kans om met Thunder, de mascotte van Donar, te dollen en op de foto te gaan.

SKSG is een kinderopvangorganisatie die elke dag aandacht besteedt aan sport en beweging. Zo stonden op de BSO’s van SKSG de maanden maart en april extra in het teken van SKSG Sport Xperience. Een van de inspiratiebronnen van SKSG voor het stimuleren van kinderen om meer te bewegen zijn de zogenoemde ‘blue zones’. Dit zijn gebieden op de wereld waar het aantal bewoners dat honderd jaar of ouder wordt hoger ligt dan in de rest van de wereld. Mensen uit de blue zones bezoeken geen sportscholen, maar leven in een omgeving die natuurlijke beweging bevordert. SKSG streeft ernaar om bij te dragen aan Groningen als een ‘blue zone’ in de toekomst.