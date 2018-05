Rebecca Groote naar NK Acrogym

Samen met haar partner Ties Oosterhof wist zij in Oss, Noord Brabant, op de halve finales van Nederland een prachtige gouden medaille te behalen én het NK-limiet ruim binnen te slepen. Dit betekent dat Rebecca en Ties op 9 juni nogmaals naar Oss mogen afreizen om op de landelijke finales hun oefening te presenteren aan de jury. Zij hopen hier Nederlands Kampioen in de D-jeugd te worden. Hiervoor hebben zij zaterdag al een mooi visitekaartje afgegeven door de op één na hoogste dagscore te halen. Alleen één senioren damespaar wist boven hen uit te komen qua punten. Dit geeft de acht-jarige Rebecca alle vertrouwen om straks met tien-jarige Ties in de finale te gaan schitteren.