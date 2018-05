Mamamini deelt recordbedrag uit

Nog niet eerder in het bijna 30 jarig bestaan van Mamamini werd er zo veel geld uitgereikt door het Goededoelenfonds. Onder de winnaars zijn o.a. de Voedselbank, Stichting Doedertoe en Het Kopland.

Recordbedrag

Niet alleen de hoogte van het bedrag is een record, ook het aantal organisaties dat een bijdrage krijgt, is het grootste ooit. Een fondscommissie – bestaande uit medewerkers van Mamamini – heeft de 51 aanvragen grondig bestudeerd en via een puntensysteem de 34 winnaars bepaald. Volgens Lieuwina Bouma, lid van de fondscommissie, was de commissie het snel met elkaar eens: “Dit jaar konden we alle organisaties die in de eerste ronde punten hadden gekregen een bijdrage geven. Dat is nog niet eerder voorgekomen.”

Henk de Haan

Ook dit jaar is Henk de Haan dagvoorzitter tijdens de fondsuitreiking. Hij zal op zijn eigen wijze de uitreiking in goede banen leiden, cheques uitdelen en de vertegenwoordigers van de organisaties de kans geven om te vertellen waar ze het geld aan zullen besteden.

Al bijna 30 jaar goed voor Groningen

Voor Mamamini en het Goededoelenfonds ziet de toekomst er zonnig uit. Sinds Mamamini bestaat is er al meer dan €700.000 uitgekeerd aan goede doelen in de regio. Hier wordt iedere dag hard aan gewerkt voor de 250 vrijwilligers. Dankzij hun inzet en de inbreng van klanten staan de schappen elke dag weer vol mooie producten.