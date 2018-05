Jongerenproject Dichterbij |Theater de Machinefabriek wordt parkeergarage

Prachtige locatie, vlakbij het centrum van Groningen: hier valt geld te verdienen. Maar als ze arriveren om de boel te taxeren, stuurt de geest van het theater en eeuwige Dichterbij’er Roy Busscher hen met een opdracht het doolhof in.

Dichterbij, het jongerenproject van het Noord Nederlands Toneel | Club Guy & Roni doet met milde dwang een beroep op ieders verbeelding.

Dichterbij, In den beginne….

Materialisme brengt je niets. Het is de verbeelding -die het theater je biedt- die het leven de moeite waard maakt. Deze boodschap wordt vanaf zondag met veel humor gebracht door de 45 getalenteerde jongeren van het Dichterbij-project. In de meivakantie zijn ze druk doende geweest om, onder leiding van 14 jonge theatermakers, materiaal te maken voor de voorstelling die aan het einde van de week werd gemonteerd tot een voorstelling over verbeelding, wanhoop, onzekerheid, vreugde, macht en vooral: theater.

Laatste editie in deze vorm

Dichterbij beleeft haar 20ste en is laatste editie in deze vorm. “Je moet op je hoogtepunt stoppen,” aldus hoofd educatie van het NNT | Club Guy & Roni, René de Haan. “Bovendien is dit concept twintig jaar geleden bedacht. Ik wil onszelf opnieuw op scherp zetten. Wij blijven jongeren bij het theater betrekken en prikkelen tot het maken van theater, maar de vorm wordt helemaal anders. Het project barst ook bijna uit zijn voegen. De artistieke mogelijkheden zijn zo groot, dat wel eens vergeten wordt dat het proces in dit project veel belangrijker is dan het resultaat.”

Uitreiking jubileumboek Dichterbij 1999 - 2018

De perfécte voorstelling, zij het met een vette knipoog. Deze 20ste editie moet speciaal worden en is een feest van herkenning voor alle oud Dichterbij’ers die door het gezelschap zijn uitgenodigd om nog eens terug te keren naar Theater de Machinefabriek. Alle verhalen van voorgaande edities zijn vastgelegd in het jubileumboek dat op zondag 6 mei om 14.30 uur wordt uitgereikt aan Paul de Rook, oud-Dichterbij’er en wethouder cultuur.

Speellijst en kaartverkoop

De première van Dichterbij 2018 is vandaag (6 mei 15.00 uur) en al helemaal uitverkocht.

Hierna start de voorstellingsweek, die tot 12 mei duurt. Laatste kans om Dichterbij in deze vorm te zien! Deze speciale editie wordt de hele week, iedere avond om 20.00 uur gespeeld.

