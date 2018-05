Eelke de Boer en Machteld van Foreest pakken schaaktitels

Bij de jeugd t/m 14 jaar ging de eerste plaats naar de tien-jarige Machteld van Foreest. Zeer bijzonder, want ze is 1) een meisje en 2) de jongste deelnemer van deze groep. Uit 9 partijen behaalde ze 8 punten. Dat was een halfje meer dan Daniel Kutchoukov uit Almere. Hij stond t/m de 8e ronde gelijk met Machteld, maar terwijl Machteld zeer makkelijk won, liet hij een gewonnen eindspel in remise verzanden.

Eelke de Boer was een ronde voor tijd al zeker van de titel. In de laatste ronde stond hij zijn enige halfje af. Uit 7 partijen behaalde hij 6,5 punten. Dit was 1,5 punt meer dan Rembrandt Bruil uit Elst.

Groninger Combinatie

Beide spelers zijn lid van de Groninger Combinatie. Ze hebben met hun titels het recht verworven mee te doen aan het wereldkampioenschap voor de jeugd, dat in november in Spanje wordt gehouden. Machteld speelt in augustus ook het Europees kampioenschap in Letland.

Resultaten overige Groninger deelnemers:

Jeugd t/m 14 jaar

15. Loek van der Hagen - Groninger Combinatie 4-9

19. Nanne van Foreest - Groninger Combinatie 4-9

Jeugd t/m 16 jaar

4. Jonas Hilwerda - Staunton 4-7

12. Daan Noordenbosch - Groninger Combinatie 2,5-7

Het toernooi werd in het Van der Valk Hotel in Assen gehouden en werd verder mogelijk gemaakt door de gemeente Assen, provincie Drenthe, warenhuis van der Veen en DGT-projects.

Meer op website: www.njsk.nl