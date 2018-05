Bevrijdingsfestival Groningen blikt terug op drukbezochte, zonnige editie. 

Dat 2018 een drukbezochte festivaleditie zou worden, lag in de lijn der verwachting. Vorig jaar wisten ondanks de mindere weersomstandigheden zo’n 135.000 bezoekers de weg naar het evenement te vinden, dit jaar viel 5 mei op een zaterdag en was er sprake van stralend weer. Exacte aantallen zijn nog niet bekend, maar de organisatie schat dat het bezoekersaantal van 2017 minstens is geëvenaard.

Spreiden publiek

In aanloop naar het Bevrijdingsfestival zijn verschillende maatregelen getroffen om hierop in te spelen. Zo is er in de programmering rekening gehouden met het spreiden van het publiek, om piekmomenten in bezoekersaantallen op individuele locaties te voorkomen. Ook werd de tent van Sena Performers Stage vervangen door een open podium, om ook van grotere afstand beter zicht te kunnen bieden. Daarnaast werden zowel dit podium als Dansen bij de Bus voorzien van entreepoorten, om bezoekersstromen beter te kunnen reguleren.



Vanwege de warmte liet de organisatie op vrijdag weten dat het meebrengen van drinkwater naar het festivalterrein werd toegestaan. Tijdens het festival wezen de presentatoren het publiek op de aanwezigheid van watertappunten. Ook deelde beveiliging bij drukbezochte podia waterflesjes uit.



Terugblikkend constateert de organisatie dat het evenement goed is verlopen en dat de genomen maatregelen effectief zijn geweest. Om een te grote toestroom bij enkele podia te voorkomen, zijn bij tijden de entreepoorten op die locaties korte tijd preventief afgesloten geweest. ‘Ik denk dat het goed heeft gewerkt,’ blikt directeur Diederik van der Meide terug. De hele festivaldag Is zonder noemenswaardige incidenten verlopen.’