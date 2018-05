Pannakooi in De Wijert geopend door jeugdspeler FC Groningen

Tampahoe Sopacua, jeugdspeler bij FC Groningen, zorgde voor de aftrap. De pannakooi is een initiatief van Wijkdeal De Wijert en mede gerealiseerd door de jeugd in de wijk en woningcorporatie De Huismeesters. De Wijkdeal is één van de vijf experimenten waarbij de gemeente, bewoners, ondernemers en instellingen uit de wijk samenwerken om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Foto: Mickey Ras.