Meikermis in de binnenstad

65 attracties staan opgesteld op de Vismarkt, Grote Markt en Ossenmarkt. Thrillseekers kunnen hun hart ophalen in de Break Dance, de Booster Maxxx en in een nieuwe attractie, de razendsnelle Reactor. De kleintjes vermaken zich in de nostalgische bootjesmolen en andere kinderattracties. De kermis is niet compleet zonder het reuzenrad, dit jaar op de Grote Markt. Op de Ossenmarkt is de nostalgische kermis te vinden, met attracties en lekkernijen van toen. De meikermis duurt tot en met Tweede Pinksterdag.