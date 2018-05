Groninger Forum in teken van songfestival

In het Groninger Forum is het Eurovisie Songfestival zaterdag 12 mei van 20.00 – 00.00 uur live op een groot scherm te volgen tijdens ‘Douze Points Live!’. Als special guests treden op Maggie MacNeal én Getty Kaspers, zangeres van Teach-In, de laatste Nederlandse winnaar van het songfestival.

In Groningen is deze vrolijke viewing party inmiddels een traditie geworden. In een sfeervolle zaal aan het Hereplein 73 kan iedereen met vlaggetjes in de hand ongezouten commentaar geven op schreeuwerige outfits en uit de bocht vliegende ballads. Om in de stemming te komen is er een voorprogramma met klassiekers en liveoptredens voor de liefhebbers van de guilty pleasure onder de muziekevenementen. De host van de avond is rasartiest Dolly Bellefleur. En natuurlijk hopen we deze avond allemaal Waylon naar de overwinning te kunnen schreeuwen!

Tickets: € 8,00 en € 6,50 (jeugd & studenten) – prijs is inclusief hapjes van het huis. Kaarten via www.groningerforum.nl/douzepoints of via de kassa van locatie Hereplein.