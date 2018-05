Vals Alarm speelt Pippin in het Grand Theatre

Eerder speelde Vals Alarm al in de Oosterpoort. Nu is de keuze voor het eerst gevallen op het prachtige Grand Theatre aan de Grote Markt in Groningen. De karakteristieke benedenzaal van dit theater is uitermate geschikt voor het absurdistische verhaal van Pippin. Vals Alarm is altijd op zoek naar theaterlocaties die een toevoeging vormen op de aard van de voorstelling, zo ook bij Pippin.

Pippin is één van de langstlopende musicals op Broadway, maar is in Nederland desondanks tamelijk onbekend. De musical, geschreven door Stephen Schwartz en Bob Fosse, ging in 1972 in première. De musical bevat de Motown-sound uit de jaren 70 maar het verhaal is tijdloos en wordt door regisseur Dani Heres Dominguez in een modern en eigenzinnig jasje gestoken. De voorstelling bevat naast zang en dans ook circuselementen, een verrassende nieuwe uitdaging voor Vals Alarm.

Het artistiek team voor Pippin bestaat naar regisseur Dani Heres Dominguez uit Arjen Wassink (muzikale leiding) en Marijke Menninga en Kitty Teuben (choreografie).