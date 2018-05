Resto VanHarte Groningen maakt ‘Uitje met Uitzicht’

Resto VanHarte is het buurtrestaurant voor jong en oud met lekkere, gezonde en betaalbare maaltijden. Dé plek om buurtgenoten en wijkorganisaties te leren kennen. In de Resto’s van VanHarte zitten jong en oud, arm of rijk naast elkaar aan tafel. ‘We draaien al een paar jaar in Bie de Buuf in Oosterpark, maar we vinden het leuk om nu eens een Resto-avond in de Rivierenbuurt te hebben. Bovendien schijnen veel mensen graag eens in dit gebouw een kijkje willen nemen; het wordt binnenkort afgebroken’, aldus Restomanager Harry Hummel. ‘Iedereen is bij ons van harte welkom, ook als je niet uit de buurt komt. Ons streven is om mensen met verschillende culturele achtergronden in het Resto te krijgen. En mensen die niet snel naar een restaurant gaan vanwege de hoge kosten of mensen die alleen thuis zitten. Bij ons betaal je zeven euro voor een betaalbaar, goed en gezond driegangendiner.’

Iedereen is van harte welkom om mee te eten op dinsdag 8 mei vanaf 17.30 uur in het oude postkantoor, Achterweg 1. De ingang is direct naast de trappen naar het station. Graag van tevoren reserveren via www.restovanharte.nl (gratis) of bel 0900 900 3030 (35 ct/gesprek).

Kun je deze dag toevallig niet? Kom dan een andere dag langs bij Resto VanHarte. Het Resto is elke dinsdag en donderdag open vanaf 17.30 uur in Bie de Buuf, Paradijsvogelstraat 10. Het gezamenlijk diner begint om 18.00 uur.

Zie ook www.restovanharte.nl.