Kunst op de grote Markt

Met de Grote Markt als inspiratiebron onderzoeken 6 kunstenaars wat de betekenis van dit centrale plein was, is of kan zijn. De kunstenaars ontwikkelen speciaal voor de manifestatie kunstwerken die inspelen op het gebruik en de beleving van het plein, de cultuurhistorie, kenmerkende architectuur en de invloed van technologie. Deelnemende kunstenaars: Ruben Boxman, Henri van Hoeve, Sarah Janssen, Lee Mc Donald, Bert Scholten en Albert Westerhoff. MARKER is geopend op 31 mei van 19.30 tot 22 uur en van 1 t/m 9 juni van 10 tot 22 uur. Dagelijks om 19.30 uur is er een rondleiding.