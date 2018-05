Column Theo van der Werff 'Ondernemen blijft innoveren'

Halverwege de vorige eeuw , hoe ver weg klinkt dat, zette schoenenreparateur Bakker een aantal filialen neer met de inmiddels overbekende naam Bakker de Schoenlapper. Het grootste gedeelte van de filialen bestaat nog steeds. Ondanks de concurrentie houden ze zich perfect staande.

Dat komt niet in de laatste plaats omdat alle filialen met de tijd mee gaan en regelmatig geüpgraded worden. Zo is de vestiging aan het Damsterdiep een aantal jaren geleden volledig gemoderniseerd en heeft deze ook een uitbreiding van het assortiment gekregen.

De laatste in de rij in Groningen was het A-kerkhof. Daar zitten twee vakmensen op die ook nog weten dat ik helemaal blij wordt als gezegd wordt: 'Ik doe dit wel even en als je straks naar huis loopt is het weer klaar'. Perfect.

Omdat ik er wel regelmatig kwam hoorde ik van hun plannen voor de strategie voor de komende tijd. Wat moet je dan doen, wat wil het publiek. Schoenen lappen met koffie erbij? Of iets anders? Van alles is de revue gepasseerd. En over een goed plan mag gerust nagedacht worden. Zij namen de tijd en er kwam een goed plan.

Dat ik nu, als ik binnen kom, niet allemaal mooie strandplaatjes kan bewonderen is jammer. Of de andere klanten dat net zo leuk vonden als ik, dat is maar net de vraag. Maar het is helemaal omgegooid en het assortiment is ook groter en moderner en ziet er vrolijker uit. Er hangt zelfs bijpassende kunst aan de muur. En de historici worden ook niet vergeten met foto’s van de vorige eeuw.

Zo zie je maar weer: met een goede visie en zeker ook met het bieden van kwaliteit (misschien wel het belangrijkste) kan je zeker overleven, blijven bestaan en zelfs tot een eeuwfeest komen.

Dat zal wel lukken. Want lopen zullen we blijven doen en daar zijn schoenen erg handig bij. En om het begrip duurzaam er nog even bij te halen: gewoon je schoenen laten lappen, dat maakt ook dat we ze langer gaan dragen. Goed voor de vakman, met milieu en de portemonnee.

Theo van der Werff is Groninger ondernemer en accountant.