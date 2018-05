Blauwe Vlag 2018 voor Jachthaven Zuidwesthoek

In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of Jachthaven Zuidwesthoek nog aan de vereisten voldoet.

Jachthaven Zuidwesthoek ontving de Blauwe Vlag voor de 6e keer op rij. ‘We zijn erg verheugd om de Blauwe Vlag wederom te mogen hijsen in onze jachthaven aan het Paterswoldsemeer’, zegt Dennis den Boef van Jachthaven Zuidwesthoek. ‘Het is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze jachthaven. We investeren veel in een kwalitatief goed product waarbij we duurzaamheid, natuur en milieu belangrijke onderdelen zijn. De criteria van de Blauwe Vlag past daarom ook goed bij onze visie als jachthaven’.

Blauwe Vlag

Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland betrekt de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens. De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale milieu organisatie.