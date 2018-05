Marion Tjin-Tham-Sjin uit Appingedam wereldzakenvrouw van het jaar

Marion Tjin-Tham-Sjin uit Appingedam is in Londen gekozen tot wereldzakenvrouw van het jaar.

De uitreiking vond woensdagnacht plaats tijdens het Wintrade Gala, waar meer dan tweehonderd zakenvrouwen uit de hele wereld bij elkaar waren. Tjin-Tham-Sjin behaalde die titel in de categorie International business. Ze houdt zich bezig met het begeleiden van Nederlandse ondernemers in China. De winnares met een Nederlandse moeder en een Chinese vader heeft met haar bedrijf Splendid China vestigingen in Appingedam en Sjanghai.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra heeft via de telefoon namens het college van B en W de felicitaties overgebracht. Hij is trots op de prestaties van de onderneemster.”Het is voor haar een enorme opsteker en dit laat zien hoe goed ze haar vak verstaat. Ze is een uithangbord voor Appingedam en het economisch klimaat in de regio.”

Splendid China is gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven bij het opzetten van export naar China. De laatste jaren wordt China steeds interessanter als exportmarkt voor Nederlandse bedrijven.

Uit onderzoek is gebleken dat het vinden van een goede en lokale partner in China hierbij het belangrijkste knelpunt is. Ook betalingsrisico’s, wet- en regelgeving vanuit de overheid, invoerbelemmeringen, marktkennis, cultuurverschillen en de taalbarrière vormen belangrijke hindernissen. Splendid China helpt bedrijven deze hindernissen te overwinnen.