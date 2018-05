Langste Koffietafel van Appingedam tegen eenzaamheid

In centrum Kabzeël in Appingedam staat donderdag 31 mei van 13.30 tot 16.00 uur de Langste Koffietafel van Appingedam opgesteld.

Dat gebeurt in het kader van de strijd tegen eenzaamheid. In 2017 hebben de gemeente Appingedam en ASWA-Welzijn samen met 59 organisaties en verenigingen uit Appingedam een vuist gemaakt tegen de eenzaamheid door het ondertekenen van het manifest ‘Damster Coalitie tegen eenzaamheid’. Een gezamenlijk speerpunt is om eenzaamheid aan te pakken door verbinding te zoeken met de bestaande activiteiten en organisaties in Appingedam.

De Langste koffietafel van Appingedam is een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met diverse (ontmoetings)activiteiten in Appingedam.Verschillende organisaties zijn tijdens de langste koffietafel aanwezig om informatie te verstrekken over het aanbod van activiteiten in Appingedam.

Deze middag is voor iedereen die op zoek is naar leuke activiteiten en/of sociale contacten. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via het Service Punt (0596 626792) of osp@aswa-welzijn.nl.