Demonstratie robotrollator bij opening Virtuele Thuiszorg Delfzijl

Zorgverleners en cliënten kunnen in het centrum terecht voor meer informatie en advies over de diensten van VTZN. VTZN ondersteunt mensen die extra zorg of hulp nodig hebben met behulp van een tablet, een slim zorghorloge en een gps-tracker. VTZN is het eerste particuliere initiatief in Nederland dat inzet op beeldcontact en leefstijl monitoring. Iedereen is van harte welkom bij de feestelijke opening van het welzijnscentrum op 30 mei, van 16.00 tot 18.00 uur.

Ouderen en andere mensen die extra zorg of hulp nodig hebben wonen tegenwoordig langer thuis en zorgorganisaties zoeken naar oplossingen die de zorg voor hun cliënten op niveau kunnen houden. Zorg op afstand kan hierbij een waardevolle aanvulling zijn op de reguliere zorg. „Het is onze insteek dat mensen op een prettige en veilige manier thuis kunnen blijven wonen,” aldus welzijnscoach Gea Laan. „Wij ontzorgen de mantelzorger.” Het zorghorloge monitort onder andere beweging, slaap, bewusteloosheid en er zit ook een alarmknop op. Via de tablet is het mogelijk om persoonlijk contact te hebben via beeldbellen. De cliënt bepaalt wanneer en hoe vaak er persoonlijk beeldcontact is, waar extra op gelet moet worden en wie er allemaal betrokken wordt bij de ondersteuning (mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers).

In 2017 zijn zorgorganisatie ’t Gerack in Uithuizen en hard- en softwareaanbieder MobileCare in Amsterdam gestart met een project voor innovatieve thuiszorg in de gemeente Eemsmond. Het project is tot stand gekomen na bemiddeling door Economic Board Groningen (EBG). Het uiteindelijke resultaat van deze samenwerking is Virtuele Thuiszorg Nederland en dit heeft in de regio nieuwe banen opgeleverd.

Voorzitter Emme Groot van de Economic Board Groningen heet iedereen tijdens de opening welkom. Dr. Hilbrand Oldenhuis, lector Personalised Digital Health bij de Hanzehogeschool Groningen, gaat in gesprek met een aantal cliënten over hun ervaringen met virtuele thuiszorg. Tot slot wordt een demonstratie gegeven van robotrollator LEA (Lean Empowerment Assistent). De robotrollator beschikt onder meer over sensoren en camera’s en kan autonoom rijden. De robotrollator is ontwikkeld door Robot Care Systems en wordt sinds kort ook door Virtuele Thuiszorg Nederland ingezet.

Men kan zich zich aanmelden voor de opening via: welzijnscentrum@vtzn.nl.