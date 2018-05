Voorverkoop Schanspop in volle gang

De verkoop van kaarten voor de tweede Schanspop Zummer Editie is in volle gang. Veel inwoners van Siddeburen en wijde omgeving hebben zich inmiddels verzekerd van een toegangsbewijs voor het muziekfestival dat op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni wordt gehouden op het terrein achter jeugdhonk De Schans.

De kaartverkoop voor de Schanspop Zummer Editie ging op 31 maart van start bij Albert Heijn Bianca & Harry Zweepe. Ook de voorverkoop via internet is inmiddels begonnen. Het belooft in het eerste weekend van juni wederom gezellig druk te worden. Er zijn echter nog voldoende kaarten beschikbaar.

De tweede Schanspop Zummer Editie wordt op vrijdag 1 juni geopend met een dubbelconcert van Bökkers en Høken met de Heinoos. De mannen van Bökkers zijn met hun Sallandse rock al enkele jaren graag geziene gasten in Siddeburen. De band Høken met de Heinoos springt in het gat dat het roemruchte Normaal heeft achtergelaten en staat garant voor een avondje ouderwets høken. DJ Stefan Leur van Radio Continu zal het publiek op deze openingsdag van Schanspop in de juiste stemming brengen.

Op zaterdag 2 juni komt Hollands Verdriet naar Siddeburen. Deze smartlappenband is in de loop der jaren uitgegroeid tot het huisorkest van Schanspop. Ook Die Tolle Leute en de Gebroeders Ko, bekend van hits als Schatje mag ik je foto en Ik heb een toeter op m’n waterscooter, staan deze avond op het Schanspop-podium. Tussen de verschillende optredens door zal DJ Raúl de muziek verzorgen.

Kaarten voor de Schanspop Zummer Editie zijn verkrijgbaar bij Albert Heijn Bianca & Harry Zweepe aan de Hoofdweg 164A in Siddeburen. In de voorverkoop kost een kaart 12,50 euro, aan de kassa 15 euro. Het bestellen van tickets is ook mogelijk via: www.schanspop.nl.