Leslocaties IVAK Farmsum naar Delfzijl

Het IVAK is na de meivaantie in haar nieuwe leslocaties in Delfzijl getrokken. De locatie Rengersborg in Farmsum werd door de stichting verlaten vanwege de basisscholentransitie.

In totaal heeft IVAK nu zes locaties in de DAL-gemeenten waar creatieve lessen gevolgd kunnen worden. Met de vele muziek-, edelsmeed- en schilderlessen was de Rengersborg een drukbezette, succesvolle locatie waar vele inwoners uit de DAL-gemeenten lessen en workshops volgden. Inmiddels worden de muzieklessen gegeven aan de Uitwierderweg 100 (samen met muziekvereniging DHO), de schilderlessen in het bewonerscentrum in de Brede School Noord, en ballet, dans en zang in de oude synagoge. Voor de lessen edelsmeden wordt deze zomer nog een locatie gezocht.

Verder zit het IVAK uiteraard ook nog op haar locaties in Loppersum (Dorpshuis) en Appingedam (Kabzeël). Een positieve ontwikkeling volgens directeur Anneke Duit: „Het IVAK is nu dichtbij voor iedereen: of je nou in Delfzijl, Appingedam, of Loppersum woont, je kunt op de fiets naar een creatieve workshop of les toe. Dat is precies wat we willen: kunst en cultuur dichtbij de mensen brengen.”

De lessen in schilderen en edelsmeden gaan na de zomervakantie weer van start.

Meer op: www.ivak.net/docenten.