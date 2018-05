Het Groninger Landschap houdt zondag 27 mei van 11.00 tot 17.00 uur het Waddenfestival in Pieterburen.

Rondm Bezoekerscentrum Waddenkust draait het speciaal om gezinnen met kinderen. In en rond het bezoekerscentrum Waddenkust in Pieterburen zijn tal van activiteiten. Zo kunnen kinderen uilenbraakballen uitpluizen, met een schepnet waterbeestjes vangen, hun eigen brood bakken. of meehelpen met het bouwen van een schitterend zandkasteel.

Vanuit het bezoekerscentrum rijden drie huifkarren naar de dijk om naar vogels te kijken.of op zoek te gaan naar krabben en garnalen langs het wad.

De molen in Pieterburen is tijdens het Waddenfestival open met leuke activiteiten.

Het Groninger Landschap organiseert jaarlijks vier festivals om kinderen enthousiast te maken voor natuur en landschap. Op de festivals staan activiteiten in het teken van beleven, verrassen, doen en ontdekken. Vorig jaar bezochten 9.000 ouders en kinderen deze festivals. Op het Waddenfestival in Pieterburen verwacht Het Groninger Landschap duizend bezoekers

De toegang is gratis

Meer op: www.groningerlandschap.nl.