Ouderen tv Uithuizen wint Gouden Caleidscoop

Dit jaar bestaat Het Fonds voor Cultuur Participatie jaar 10 jaar en dat wordt gevierd door in het hele land projecten in het zonnetje te zetten. In elke provincie reikt het Fonds een Gouden Caleidoscoop uit, de prijs voor het mooiste cultuurparticipatieproject in die provincie.

In de provincie Groningen heeft Samen in Beeld TV de Gouden Caleidoscoop gewonnen, inclusief de cheque van 1000 euro, die aan deze prijs verbonden is. Maandag 14 mei werd de prijs, tijdens de reguliere redactievergadering, uitgereikt door twee leden van de jury van het cultuurparticipatiefonds die speciaal hiervoor vanuit Utrecht naar de studio in Uithuizen gekomen waren. Het toeval wilde dat naast de bijna voltallige groep vrijwilligers deze morgen ook Hugo Hoes, redacteur van de VPRO gids, een dag meeliep om een verhaal over Samen in Beeld TV op te tekenen. Het geheel werd bovendien op beeld vastgelegd door twee cameramensen van RTV GO!.

Oprichtster en artistiek leider Ina Spijk zegt erg blij te zijn met de waardering, zeker omdat het hier om een landelijke prijs en dus aandacht gaat. Op de vraag wat Samen in Beeld TV uniek maakt geeft ze aan dat het een mediaproject is voor, door en met ouderen. „Ouderen hebben veel verhalen, verhalen die tot leven gebracht worden door televisie-uitzendingen te maken waar ze zelf onderdeel van uitmaken. Hiermee verminderen we de eenzaamheid en bevorderen het welzijn onder ouderen. Het doel is om ouderen te activeren en actief onderdeel te laten zijn van de maatschappij.”

De impact van de uitzendingen is groot, weet Spijk. „Het levert de mensen nieuwe gespreksstof, de eigen omgeving leert de oudere van een heel andere kant kennen. Mensen worden actief betrokken en doorbreken het sociaal isolement. Op deze manier lukt het ons om inspirerende programma’s te maken, zijn wij het venster naar de buitenwereld en brengen wij tegelijkertijd de wereld van buiten naar binnen.”

Het team bestaat – naast de projectleiders – voornamelijk uit vrijwilligers, aangevuld met studenten en stagiaires. Jong en oud doet mee.

Het is een hechte club die samen veel voor elkaar krijgt. Door hun enthousiasme en inzet lukt het om wekelijks nieuwe uitzendingen te maken.

Ouderen en andere belangstellenden kunnen de uitzendingen niet alleen volgen op de interne uitzendkanalen van de woonzorg-instellingen de Mieden en Hunsingoheerd, maar ook op OOG TV en RTV GO en natuurlijk op de website van Samen in Beeld TV.