Startsein snel internet Groningen in Zoutkamp

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Zoutkamp is dinsdagmorgen het startsein gegeven voor de aanleg van snel internet in Groningen. Gedeputeerde Brouns en burgemeester Wiersma van Gemeente De Marne maakten een eerste symbolische verbinding.

Op de ‘backbone’ of hoofdader kunnen straks alle 13.687 adressen waar nu nog geen snel internet voorhanden is aangesloten worden. Die lijst is nu al niet compleet, blijkt uit een eerste cheque van de Eemsbode en de Noorderkrant.

De werkzaamheden aan de snelle internet infrastructuur zullen de komende weken steeds zichtbaarder worden. „Vergunningen zijn aangevraagd, aannemers worden gecontracteerd, er komt nu echt beweging in,” zegt Jan Peter de Groot van de Rodin Group.

Dat er in De Marne begonnen kan worden is goed nieuws voor De Marne en voor Groningen. Al heeft de eerste zijn niet alleen maar voordelen, volgens projectleider Edwin Zevenberg: „We zijn blij dat Kabelnoord al zo veel aanmeldingen uit deze gemeente binnen heeft gekregen. Toch kan er nog meer bij. Tijdens de informatiebijeenkomst in april bleek dat veel inwoners niet alleen snel internet wilden, maar gelijk ook een aanbieding verwachtten voor televisie en telefoon. Begrijpelijk maar we konden het op dat moment nog niet aanbieden. Daarom hebben we de ‘vraagbundelingsperiode’ met enkele weken verlengd tot 26 mei. In de komende week presenteren we samen met Kabelnoord een aantal aantrekkelijke pakketten waar de mensen die nu nog twijfelen hun keuze uit kunnen maken. Deze week start ook de inventarisatie in Winsum. Daar komen we dankzij De Marne goed voorbereid binnen.”

Dat inwoners een keuze maken en zich aanmelden voor 26 mei is belangrijk. „Wie zich voor die datum aangemeld heeft krijgt een gratis aansluiting. Wie later komt moet betalen,” zegt Zevenberg. „De kosten voor een aansluiting kunnen dan oplopen tot duizenden euro’s, terwijl de abonnementskosten enkele tientjes per maand zijn.”