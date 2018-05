Feestweek Spijk in teken sport en spel

De feestweek van Spijk staat van 22 tot en met 26 mei in het teken van sport en spel. Het drukst wordt het waarschijnlijk tijdens de afsluitende jaarmarkt op zaterdag 26 mei, van 10.00 tot 17.00 uur aan de Hoofdweg zuid en in en om ’t Loug.

Naast de bekende kooplui zijn er op de 31 e jaarmarkt ook nieuwe kramen aanwezig. Een greep uit het aanbod: dameskleding, parfum, lederwaren, kraamcadeau’s, woondecoratie, zelfgemaakte kinderkleding, tuindecoratie, brocante, en bloemen. Tevens is er een demonstratie tingieten, een gratis zweefmolen voor de kinderen, lekker eten en wordt er een MTB clinic gehouden. Molen Ceres is op deze dag ook weer open voor publiek. Net als vorig jaar zal ‘Job oet Spiek’ vanuit de Andreaskerk Ede Staal liederen ten gehore brengen, afgewisseld met een PowerPoint presentatie over de historie van de Andreaskerk. Bij beide kerken zijn terrassen gerealiseerd waar tevens voldoende vertier is voor de kinderen. Aansluitend is er live muziek bij café Carillon.

Dinsdag 22 mei is om 19.00 uur de start met een volleybaltoernooi (heren en mixteams) op het veld van Poolster. Woensdag 23 mei is er om 20.00 uur een Pubquiz in MFC Spijk; donderdag 24 mei om 18.30 uur een autosterrit; vrijdag25 mei van 13.00 tot 16.00 uur een spelletjesmiddag en om 19.00 uur een kelnerrace op het ijsbaanterrein.

Het parcours voor de kelnerrace zal weer voor de nodige hilariteit zorgen en het wordt de deelnemers wederom niet makkelijk gemaakt. Deelnemende teams moeten een hindernissenparcours afleggen en daarbij zoveel mogelijk consumpties meenemen zonder te morsen.

Het team dat de grootste hoeveelheid water weet te verplaatsen is de winnaar. Daarnaast is er een originaliteitprijs voor het leukste en gekst geklede team.

Zoals elk jaar gaan de Spijksters hun tuin een extra feestelijk tintje te geven, met als theam sport en spel.