Werkstukken scholieren over toekomst met aardbevingen

Dat gebeurde in het kader van het project Goud Grunn. Ruim vijftig leerlingen kregen de afgelopen weken lessen over aardbevingen en hebben naar aanleiding daarvan werkstukken gemaakt. Het gaat onder meer om een app om aardbevingen te voorspellen, aardbevingsbestendige en duurzame huizen, een hulpsysteem dat slechtzienden helpt bij een aardbeving en een innovatief verzorgingshuis. De werkstukken zijn deze week te bekijken in het gemeentehuis van Delfzijl.

Wethouder Rijzebol is blij met deze jonge denktank. : Met name de verfrissende en creatieve ideeën van jongeren kunnen we goed gebruiken. Het is fijn om te zien hoe betrokken onze jeugd is op hun eigen gebied.”

EPI-kenniscentrum coördineert op middelbare scholen in het aardbevingsgebied in Groningen het project Goud Grunn. Daarin worden leerlingen uitgedaagd om over hun dorp van de toekomst na te denken. Daarbij staat deze vraag centraal: “Hoe wil ik dat mijn dorp of stad eruit ziet over tien tot twintig jaar?” Doel is om hen na te laten denken over hun leefomgeving, gewenste ontwikkelingen en mogelijkheden en beperkingen van duurzame energie en krimp.

De Eemsdeltascholieren kregen tijdens diverse (gast)lessen informatie over de Groninger aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt: ondergrond, techniek, achtergrond gaswinning, sloop, nieuwbouw, de sociale impact, de versterkingsopgave en ze gingen op excursie. Daarna maakten de leerlingen een werkstuk, in de vorm van een maquette, tekening of filmpje. Uit de werkstukken wordt 24 mei een winnaar gekozen. Daarbij strijden ze tegen de inzendingen van Het Hogeland College in Uithuizen. De ideeën worden zoveel mogelijk gedeeld met bestuurders, zodat zij die kunnen meenemen in hun plannen.