Waterscouts Fivelgroep Delfzijl eerste bij regionale zeilwedstijden

In het lange hemelvaartsweekend hebben de waterscouts van scouting Fivelgroep Delfzijl de eerste plaats behaald tijdens regionale zeilwedstrijden op het Paterwoldse meer.

De scouts hebben deelgenomen aan het NoWaKa (Noordelijk waterkamp). Ruim 300 waterscouts uit Noord Nederland kampeerden 5 dagen lag aan de oevers van het Paterswoldese meer. Een van de hoogtepunten van dit kamp is altijd de serie zeilwedstrijden. De waterscouts van de Fivelgroep deden hier met 5 van hun lelievletten aan mee. De zeilers van lelievlet Groeve pakten niet alleen de wisselbokaal, maar ook een startbewijs voor de landelijke scouting zeilwedstijden later dit jaar in Harderhaven.

Bij de groep waterscouts is overigens nog plaats voor enkele leden.