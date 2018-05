Rommelmarkt Kinderboerderij Ekenstein bij Eelwerd

De jaarlijkse, zeer succesvolle rommelmarkt ten behoeve van Kinderboerderij Ekenstein, is dit jaar voor het eerst niet op het plein van kerkje Nicolaas. Er is voor zaterdag 2 juni een alternatief gevonden bij sporthal Eelwerd.

Zoals inmiddels bekend is het kerkje verkocht aan De Basiliek. Daardoor is het niet meer mogelijk het plein achter het kerkje te gebruiken voor de rommelmarkt.

De nieuwe, ook goed te bereiken locatie gevonden is bij Sporthal Eelwerd en het Eemsdeltacollege aaan Opwierderweg 65c. Aan de zijkant van de school is een groot plein waar de negende editie van de rommelmarkt plaats heeft.

Uiteraard komt het volledige bedrag weer ten goede aan de Kinderboerderij. Het is ieder jaar moeilijk om de Kinderboerderij open te houden, want de kosten zijn hoog. De beheerders willen we het graag voor iedereen toegankelijk houden en is het nog steeds gratis. Mede dankzij deze rommelmarkt zal het ook in 2018 weer lukken om door te gaan. Voor de cliënten van NOVO Dagbesteding en de leerlingen van Praktijkonderwijs Eemsdeltacollege is het nog steeds een geweldige werkplek en gezien het aantal bezoekers blijft de Kinderboerderij een onmisbare omgeving voor jong en oud. De boerderij wordt gerund door een trouwe enthousiaste groep vrijwilligers die zich ieder weekend en ook op feestdagen inzetten.

De rommelmarkt is dit jaar op zaterdag 2 juni van 10.00 tot 13.00 uur. De organisatie hoopt op veel spullen en op veel bezoekers.

Heeft u spullen voor ons dan kunt u deze van maandag tot en met donderdag tussen 09.30 en 15.30 afgeven bij Kinderboerderij Ekenstein, maar u kunt ook bellen dan worden de spullen bij u thuis opgehaald. Dat kan via: 06-51030553.