Phoenix daalt met monsterzege af naar vierde klasse

De al gedegradeerde rugbyers van D.R.C. Phoenix uit Delfzijl hebben zondag et seizoen afgesloten met een 70-15 overwinning op R.C. Greate Pier uit Leeuwarden.

Dat betkende een waardige afsluiting van een mislukt seizoen en biedt hoop voor een snelle terugkeer naar de derde klasse. Phoenix had de luxe te beschikken over 20 spelers. In laatste paar wedstrijden hiervoor konden de Delfzijlsters niet eens met een volledig XV-tal beginnen en moest een beroep worden gedaan op reservespelers van de tegenstander.

Deze keer was het andersom; Phoenix leverde spelers aan aan Greate Pier om er toch nog een mooie pot van te kunnen maken. De Havenkanters presteerden opvallend goed, met uitstekend teamwork. Bij de rust leidde Phoenix al met 40-10. Na het draaien werd de score uitgebouwd naar 70-15.

Dit was zonder twijfel de beste wedstrijd van Phoenix dit seizoen. De support was er snel bij, de opvolging was rap en er werd ook goed gepasst én gevangen.