Lisette Germain op internationale modeshow

Lisette Germain van Nanou Germain couture en mode vakopleidingen in Steendam heeft zaterdag een prijswinnende jurk geshowd tijdens het European Master Tailor Congress in Zaandam.

Dit is een prestigieus internationaal meester kleermakerscongres dat eens per twee jaar wordt gehouden. De kleermaakster vertegenwoordigde Nederland met zowel dames- als heren kledingstukken.

Op het BMA congres in Nieuwegein in maart behaalde Germain haar jurk met een 8,25 de eerste prijs in de categorie damesmaatkleding en won zij wederom de vakgenoten prijs. Deze prijs wordt door de aanwezige professionals toegekend aan de mooiste creatie van de dag.

De andere kledingstukken die Germain showde waren een heren maatpak gemaakt van een handgeweven Harris tweed, een vrijetijdsjas en blouse voor heren en een Staphorster klederdrachten damespak. Met dit pak hoop Germain de trots op ons klederdrachten erfgoed opnieuw leven in te blazen. Het pak gemaakt van de traditionele klederdrachtstoffen heeft een moderne look, maar wel met respect voor de originele dracht.

Nanou Germain Couture en Mode vakopleidingen werkt op dit moment in het ruime en lichte atelier in het Lentis gebouw aan de Prins Bernhardlaan in Delfzijl. Het is mogelijk om maatkleding in opdracht te laten maken en om er verschillende opleidingen en cursussen in basis- en couture naaitechnieken te krijgen. De opleidingen worden gegeven volgens het Danckaerts patroontekensysteem en kunnen met een diploma worden afgerond. Meer informatie over de show en de opleidingen is te vinden op www.nanou-germain.nl en op facebook @ Nanou Germain couture en mode vakopleidingen.