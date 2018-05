Eerste seniorenteam DVC Appingedam kampioen: DVC 5

De Damsters zijn dit seizoen oppermachtig en boekten hun 17e overwinning op rij. Dit maal werd thuis op het geliefde veld 5 met 5-0 gewonnen van Corenos.

Maurice van Nulck was Man van de Wedstrijd met de eerste en vijfde goal. Matthijs Kampinga scoorde ook twee maal. Good old Jan Vriemoedt scoorde de 100e goal dit seizoen van het vijfde. Na het laatste fluitsignaal was het groot feest met een heuse schaal en een rondvaarttocht door het Damsterdiep met eten van sponsor De Basiliek. Daarna ging het feest tot in de kleine uurtjes verder bij sponsor Joey’s Bar met live muziek, verzorgd door sponsor J. Bakker Stukadoorsbedrijf.

DVC Appingedam 5 speelt de komende weken nog vijf wedstrijden.