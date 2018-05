Damsterveer vervoert eerste kunstliefhebbers als Artiveer

Wethouder Annalies Usmany ontving de initiatiefnemers in een ander, open vaartuig bij de nieuwe steiger achter de bibliotheek. Vier keer per jaar maakt de Damster rondvaartboot als Artiveer een tocht door de Fivelstad om hen af te zetten op - deels volledig nieuwe - steigers aan het Damsterdiep en het Nieuwediep. Het is dan telkens maar een kliene wandeling naar een museum, galerie of monument te bezoeken. Of ergens een drankje nuttigen, een hapje eten en door de historische straten of pittoreske steegjes dwalen. Het gaat om negen kunstzinnige en culturele locaties in Appingedam. Artiveer is een combinatie van kunst, cultuurhistorie en varen in één arrangement. Bekende locaties zoals Museum Møhlmann, Museum Stad Appingedam, de Nicolaïkerk en andere verborgen parels van Appingedam openen gezamenlijk hun deuren op vier vrijdagen. Meer op: op artiveer.nl.