Vrouwen van Nu sluit het seizoen af met een lunch

Het seizoen 2017/2018 van Vrouwen van Nu afdeling Appingedam werd dinsdag afgesloten met een lunch in de Basiliek in de Solwerderstraat.

De koffie met een gebakje, soep met broodjes zalm en carpaccio werden begeleid door een powerpoint presentatie van jeugdfoto’s van de leden, foto’s van bruidsjurken van de leden van wel 40 of 50 jaar geleden en foto’s van excursies. Onder andere een dagtocht naar Texel, het Provinciehuis in Groningen en de hennepteelt in Oude Pekela. Aangevuld met foto’s van andere activiteiten van de vereniging zoals de 13 gehaakte dekens, gemaakt voor de recordpoging in Leeuwarden van De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld.

Tijdens de zomermaanden liggen de ledenvergaderingen stil maar het wandelen, fietsen en bezichtigen van tuinen gaat door. Op 31 mei is Vrouwen van Nu vertegenwoordigd in Kabzeël bij de langste koffietafel. In september begint het nieuwe seizoen weer.