DELFZIJL

Er is zaterdag 19 mei op het volkstuincomplex aan de Wierdeweg in Delfzijl de jaarlijkse stekjesmarkt. Er zijn stekjes van onder andere vaste planten, één jarigen, kruiden, tomaten, aardbeien en bodembedekkers De markt begint om 09.30 uur en is om 12.30 afgelopen. Gezien het succes van voorgaande jaren adviseren wordt belangstellenden geadviseerd om tijdig te komen. Bij slecht weer is de verkoop in het clubgebouw van de Volkstuin Vereniging Delfzijl.