Twijde Toalroute op Doord heropend met poëzie en muziek

Na de Eerste Toalroute in Baflo, die een kleine dertig jaar geleden werd geopend, was die van Toornwerd de tweede toalroute (een ongeveer 2 km lange wandeling door dit kleine wierdedorp en omringend landschap met hier en daar een mooi gedicht in het Gronings, totaal 15, op een groen bord) die tot stand kwam in onze provincie.

Deze Toalroute van Doord, zoals Toornwerd op zijn Grunnegers heet, is nu opgeknapt en uitgebreid met gedichten van Annie Mekel, Anna de Vries- Maarhuis, Tiny Veldhuis, Hans Elema, Simon van Wattum en Nane van der Molen. Opknappen van de wandelroute door dit wierdendorpje was beslist noodzakelijk. Palen met borden hingen scheef, waren beschadigd, lelijk geworden of een enkele was zelfs geheel verdwenen.

De Dorpsbelangenverenigingen Toornwerd en Middelstum hebben de handen ineen geslagen om de route op te knappen. Ook de gemeente Loppersum verleende welwillende medewerking. De opening vindt zondag 27 mei plaats om14.30 uur op het Concordiaplein in Middelstum. Aansluitend zal de route worden gewandeld en ontvangt iedere deelnemer gratis een ansichtkaart met daarop de route en de namen van de dichters. De wandeling eindigt bij de Doopsgezinde kerk in Middelstum, alwaar de bekende muzikante en zangeres Maaike Roelofs vervolgens met het project ‘Lienen aan Locht’ de Groningse wortels van haar vader , dichter en jurist Lerus Roelofs, eert.

Verschillende componisten hebben zijn gedichten naar muziek vertaald. Met haar warme, diepe stem vertolkt Maaike de aldus ontstane liederen (zie ook www.maaikeroelofs.nl). Na afloop van het concert kan nog genoten worden van een Gronings driegangenmenu bij Herberg In de Valk. Het concert van Maaike Roelofs en het diner in De Valk zijn niet gratis. Reserveren is noodzakelijk via de SCRM 0595- 551604. Naar wens kan deelgenomen worden aan één, twee of alle drie activiteiten. Deelname aan de wandeling is gratis.

Het is zeker de moeite waard om deze Toalroute ook eens een keertje te lopen en de gedichten over het omringende landschap te lezen, eventueel gecombineerd met een van de (historische) wandelroutes door en rond Middelstum. Gratis routekaartjes met uitvoerige informatie over de diverse routes zijn altijd voorradig in de kast op het Concordiaplein in Middelstum.

‘Kijken in ‘t eeuwenoude marengebied, de bijzonderheden ontdekken van dit deel van de provincie Groningen is nog steeds verrassend. Het is nog een stil gebied. Als je goed oplet bespeur je er nog de adem van de eeuwen. Het zijn juist die rust en stilte die zeldzaam zijn geworden in Nederland. Maar Groningen, als laatste onontdekte provincie, heeft het nog. De ‘Toalroute’ dat woord en historie visueel aan elkaar koppelt, is zeker bijzonder. Er is met woorden iets aan de hand. Zomaar op een dag lees je een verhaal of een gedicht en het raakt je hart, of je hoort iemand iets zeggen waarover je nog lang nadenkt: woorden zijn immers uitingen van gevoelens of gedachten. Om die gevoelens voor anderen zo neer te schrijven dat de ander de essentie begrijpt, is mooi. Maar om zo te schrijven dat je er stil van wordt is nog een stap verder. Een mooi gedicht of een prachtige zin kun je wel honderd keer lezen. Elke keer ben je weer vol bewondering’, zo schreef zangeres en schrijfster Imca Marina bijna 30 jaar geleden bij de opening van deze Twijde Toalroute.