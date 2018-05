Poëzie- en Proza festival tijdens 7e Damster boekenbeurs

De Damster boekenbeurs wordt dit jaar voor de 6e keer gehouden en wel zondag 17 juni in het centrum van Appingedam. Naast diverse stands met antiquarische en gewilde boeken is er ook een boekbinder aanwezig. Hier kunnen bezoekers advies inwinnen voor het herstel van de (oude) boeken. Tevens is hij gespecialiseerd in het inbinden van oude boeken en jaargangen van tijdschriften.

Taxateur Michel de Vries, van boekhandel Berger en de Vries uit Groningen, zal van 13.30 tot 16.00 uur zitting houden in het oude Raadhuis aan de Wijkstraat voor een gratis taxatie van oude boeken.

Tegelijk met de Damster boekenbeurs vindt het Poëzie- en Proza festival plaats in Appingedam. Al voor de vijfde keer worden dichters en schrijvers in de gelegenheid gesteld hun werk te laten horen aan een breed publiek. De organisatie roept daarom mensen uit Appingedam en wijde omgeving op zich aan te melden. Er is dit jaar gekozen voor het thema geluk. Het is mooi als één van de gedichten of verhalen dit thema als onderwerp heeft. Natuurlijk mag men daarnaast ander werk laten horen. Zowel in het Gronings als in het Nederlands. Het gebeuren vindt plaats zondag 18 juni van 15.30 tot 18.00 uur. Dit op de locatie van Museum Stad Appingedam aan de Wijkstraat. Aanmelden kan op onderstaand emailadres. bzwart12@home.nl