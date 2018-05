Dag van het Kasteel Menkemaborg

De landelijke Dag van het Kasteel wordt tweede pinksterdag, 21 mei, gehouden. Op de Menkemaborg in Uithuizen zijn de bewoners en hun kinderen even terug en flaneren door huis en tuin van 13.00 tot 17.00 uur. Zij laten zien hoe het leven op een Groninger borg er in de 18de eeuw uitzag.

Als bezoeker kan men zich terug in de tijd wanen en is emn terecht gekomen in de 18de eeuw. De bewoners lopen rond in de borg en in de tuin. Ze drinken een kopje thee in het theehuis, maar gaan ook dansen op het voorplein. Ze doen een bijzonder spelletje met een harlequin, waaraan bezoekers mee mogen doen. Het is niet alleen spel, want in de borg zijn de bewoners in verschillende kamers te vinden. Ze zitten rustig te lezen of te borduren, schrijven een brief of doen een spelletje.

Dit jaar staat in de Menkemaborg de manier van verlichten in de 18de eeuw en nu centraal. In mei zijn nog de kleurrijke tulpen, geschilderd in de 17de eeuw door Margareta de Heer, te zien. De Menkemaborg is open van maart tot en met september op dinsdag tot en met zondag van tien tot vijf uur. In de maanden juli en augustus ook op maandag open. Van oktober tot en met december open van dinsdag tot en met zondag van tien tot vier uur.. Kijk voor meer informatie op de website www.menkemaborg.nl