Gevaarlijke situatie door fietsen op de weg in Delfzijl

Op de Hogelandsterweg bij station Delfzijl-West ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag een gevaarlijke situatie door drie fietsen. Een getuige zag de tweewielers op de straat liggen en belde de politie.

De fietsen zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de fietsenstalling van het station en zijn zwaar beschadigd. De getuige zag twee blanke jongens op een scooter vanaf de Hogelandsterweg richting de Borkumerrif rijden.

Getuigen

Wie iets gezien heeft in de nacht van dinsdag of woensdag, kan contact opnemen met de politie: 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).